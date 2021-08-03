Anadolu’nun ilk Türk camisi Ebul Menuçehr Camii’nde yüz yıllar sonra ilk ezan sesi yankılandı. Ezan sesini duyan ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı.

Kars’ın merkez ilçesine bağlı Ocaklı köyü sınırları içerisinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri’ndeki Anadolu’nun ilk Türk camisi Ebul Menuçehr Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan cami, restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

Çalışmalar devam ederken, camiden ilk ezan sesi yükseldi.

Tarihi mekanda yüz yıllar sonra okunan ezan, ziyaretçilere duygulu anlar yaşattı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Arzu Kasımoğlu isimli bir vatandaş, o anlar ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Duygulandım, duyduğum zaman gerçekten çok duygulandım. Çok güzel bir duygu, çok güzel.”

Eda Kasımoğlu ise, “25 yıl sonra memleketime geldim. Yani buranın tadilata girmesi, çok güzel, ezan sesinin tabi ki burada yankılanması hem beni duygulandırdı hem çok etkiledi.” dedi.

16 AĞUSTOS 2021’E KADAR TAMAMLANACAK

Minaresinde Kufi yazı türüyle 'Bismillah' yazan, Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebul Manuçehr Camii, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Ani kentini fethetmesinden sonra 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de dikdörtgen planlı ve 2 katlı olarak yaptırılDI.

Caminin Ani'nin fethinin 957’nci yıl dönümü olan 16 Ağustos 2021'e kadar tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor.

Kars’ta Anadolu’nun ilk Türk Camii’nde ezan sesi yankılandı VİDEO



KÜFİ HATLA YAZILI ‘BİSMİLLAH’ YAZISI DİKKAT ÇEKİYOR

Cami’de, minare üzerinde beyaz renkte taşların sıralanmasıyla küfi hatla yazılmış ‘Bismillah’ yazısı dikkat çekiyor.

Yazı, merdivenin 66’ncı basamağına denk geliyor.

MİNARE 99 BASAMAK

Öte yandan eski kaynaklarda caminin batı duvarının üstünde yer alan inşa kitabesiyle bundan başka iki kitabeden söz edilirken, minarenin 99 basamak olması Esma-ül Hüsna, Allah C.C' nın ismi şeriflerinin sayısına bağlanılıyor.

Her 33 merdivende küçük havalandırma boşlukları olması tespih ile benzerliği ortaya koyuyor.