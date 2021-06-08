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Kars'ta askeri araç kaza yaptı
Keşfe giden araçta bulunan avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel aracın şarampole devrilmesiyle hayatını kaybetti, 2'si jandarma personeli 3 kişi ise yaralandı.
- DHA
- 08.06.2021 - 15:53
- Güncelleme : 08.06.2021 - 15:58
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe gidilen askeri araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
1'İ AVUKAT 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada keşifte görev alan avukat Metin Avunca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2'si asker 4 kişi askeri helikopterle Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne getirildi.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Karagüney köyünde yaşayan 19 yaşındaki Eyüp Bozyel kurtarılamayarak hayatını kaybeti. 2'si jandarma 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.
Kars'ta askeri araç kaza yaptı VİDEO