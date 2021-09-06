Baraj çevresinde suların çekilmesinin ardından çıkan otlardan yiyen 35 büyükbaş havyan öldü. Zehirlenen 100 hayvan ise veteriner hekimler tarafından karınlarına delik açılarak kurtarıldı.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Çambaşıçavuş köyünde, suların çekilmesiyle Kars Barajı çevresinde oluşan otlardan yiyen hayvanlar ölmeye başladı.

Bölgede yaşayan halk, otları yiyen hayvanların zehirlendiğini ileri sürdü.

Köylüler, çobanların haber vermesinin ardından zehirlenen bazı hayvanları kesti. Köye çağrılan veteriner hekimler, zehirlenen ve midesi şişen büyükbaş hayvanlardan 100 tanesini, karınlarına delik açarak ölmekten kurtardı.

Zehirlenen yaklaşık 35 hayvan ise kurtarılamadı.

“OT GAZ YAPTIĞI İÇİN CİĞERLERİ PATLAMIŞ”

Köylüler, hayvanları zehirleyenin baraj etrafında çıkan otlar olduğunu ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“50 hayvan öldü, veterinerlerin bıçakla yaraladığı hayvanlar var. Gazını çıkartmak için hayvanlar ot gaz yaptığı için akciğeri patlatmış. 50 tanesi öyle öldü. Yaralı da 100 hayvan var akşam veterinerler burada çalışıyordu.





“KESE KESE GELDİM BURAYA KADAR”

Hayvanlar zehirlendiler. Oradan buraya gelene kadar orada düşen hayvanlar vardı. Telef olanlar vardı. Tabii bıçak yoktu yanımda ben bıçakla gittim buradan orada düşenleri mecbur kaldık kesmeye, çünkü artık nefes alamıyordu. Kese kese geldim buraya kadar yolda kestim, hayvanlar düşüyordu.”

Kars’ta, baraj çevresindeki otlardan yiyen hayvanlar öldü VİDEO



NUMUNE ALINDI

Çamçavuş köyünde yaşanan hayvan ölümleri üzerine, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek tahlil yapılmak üzere ölen hayvanlardan numune aldı.