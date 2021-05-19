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    Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

    Kars'ta baraj gölüne düşen ve tamamen suya gömülen otomobildeki 3 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 19.05.2021 - 05:36
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    Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

    Kars'ta, O.D'nin kullandığı araç, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Kars Barajı'na düştü.

    OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, suya gömülen araçta boğulmamak için otomobilin üzerine çıkan O.D ile L.E ve S.T'yi kısa sürede kurtardı.

    Ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden alınarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Kars ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı #1

    Kars ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı #2

    Kars ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı #3

    Kars ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı #4

    Kars ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı #5

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