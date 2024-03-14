Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcıları, kuyumcudan altın alırken yakalandı Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı.

AA & Ensonhaber

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

5 milyona anlaştı, 500 bin lirasını kaptırdı

Sosyal medya üzerinden hayvan satış ilanını gören M.B., 5 milyon liraya anlaştığı büyükbaş hayvanlar için Şanlıurfa'dan kente geldi.

Bir kafede buluşarak paranın 500 bin lirasını banka üzerinden gönderen M.B., şüphelilerin kendisini oyalayarak ortadan kaybolmaları üzerine durumu polise bildirdi.

Dolandırıcılar tespit edildi, kuyumcuda yakalandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin önceden haklarında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılan E.Ç, İ.C. ile M.K. olduğu tespit edildi.

Şüphelileri aldıkları 500 bin lira ile bir kuyumcuda altın almak üzereyken suçüstü yakalayan polisler, üst aramalarında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ve 1500 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.