Cadde ortasında 2 grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 8 kişi yaralandı. Yaralıların tedaviye alındığı hastanelerde güvenlik önlemleri alındı.

Kars’ta, hayvan pazarında sabah saatlerinde 2 grup arasında çıkan tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Bilinmeyen bir nedenle tartışan taraflar, İsmail Aytemiz Caddesi’nde karşılaşınca silahlı ve sopalı kavga çıktı.

İHA’nın haberine göre; 8 kişinin yaralandığı kavgada, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga, ekiplerin müdahalesi ile son buldu.

Kalabalık biber gazı ile dağıtıldı

Kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ise olayla ilgili bilgi alarak şehrin güvenliği için alınması gerekli talimatları verdi.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kars’ta, cadde ortasında silahlı ve sopalı kavga ViDEO

Hastanelerde güvenlik önlemleri alındı

Yaralanan 8 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, her iki hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.