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- Kars'ta çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılan uyuşturucu bulundu
Kars'ta çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılan uyuşturucu bulundu
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 243 gram esrar ve 340 kök Hint keneviri ele geçirildi.
- AA
- 14.09.2020 - 15:52
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde T.O.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
ÇAMAŞIR İPİNDE ASILI HİNT KENEVİRİ
Ekipler, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda bahçedeki çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 243 gram esrar ve 340 kök Hint keneviri buldu.
"Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan gözaltına alınan T.O, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.