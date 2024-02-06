Kars'ta donmak üzere olan 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı

İHA
Kars'ın Susuz ilçesinde kar ve tipi etkili oluyor.
Susuz'dan Yaylacık köyüne araçlarıyla gitmekte olan 3 kişi,araçlarının kayarak kara saplanmasıyla birlikte araçlarında mahsur kaldı.
Araçlarının kara saplandığını ve donmak üzere olduklarını 112’ye bildiren vatandaşlar için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.
Donmak üzereyken kurtarıldılar
Bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri araçta mahsur kalan 1'i kadın 3 kişiyi kurtararak araca taşıdı.
Donmak üzere olan vatandaşlar son anda kurtarılırken AFAD ve UMKE ekipleri kara saplanan aracı da çekerek saplandığı yerden çıkardı.
İlk tedavileri olay yerinde yapılan vatandaşlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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