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Kars'ta donmak üzere olan 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta donmak üzere olan 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı Kars'ta araçları kara saplanan ve donmak üzere olan 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı.