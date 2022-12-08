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    Kars'ta el arabası hırsızlığı kamerada

    Rahat tavırlarıyla el arabasını çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 08.12.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 16:54
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    Kars'ta el arabası hırsızlığı kamerada

    Kars’ta iş yerinin önünde hırsızlık yaşandı.

    Merkez mahallesinde nalbur malzemeleri satan iş yerinin önündeki el arabası çalındı.

    Rahat tavırları dikkat çekti

    Bir süre çevrede keşif yapan şüpheli, daha sonra rahat tavırlarla el arabasını alarak uzaklaştı.

    Kameradan tespit edildi

    İHA'nın haberine göre, el arabasının çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerasından hırsızı tespit ederek emniyete bildirdi. Polis, hırsızlık zanlısını arıyor.

    Kars'ta el arabası hırsızlığı kamerada ViDEO

    Kars ta el arabası hırsızlığı kamerada #1


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