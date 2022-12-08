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Kars'ta el arabası hırsızlığı kamerada
Rahat tavırlarıyla el arabasını çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 08.12.2022 - 16:52
- Güncelleme : 08.12.2022 - 16:54
Kars’ta iş yerinin önünde hırsızlık yaşandı.
Merkez mahallesinde nalbur malzemeleri satan iş yerinin önündeki el arabası çalındı.
Rahat tavırları dikkat çekti
Bir süre çevrede keşif yapan şüpheli, daha sonra rahat tavırlarla el arabasını alarak uzaklaştı.
Kameradan tespit edildi
İHA'nın haberine göre, el arabasının çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerasından hırsızı tespit ederek emniyete bildirdi. Polis, hırsızlık zanlısını arıyor.
Kars'ta el arabası hırsızlığı kamerada ViDEO