Yangında evde bulunan eşyalarını kurtarmak isteyen karıkoca duman zehirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ev tamamen yandı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Durduran köyünde Murat Erdağı’ya ait evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Yangını gören bölge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

EVE GİREN ÇİFT ZEHİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, evde eşyaları ile bir miktar altın ve nakit parası bulunan Murat Erdağı, kıymetli eşyalarını almak için yanan eve girdi.

Eşi de Erdağı ile birlikte eve girince karı-koca dumandan zehirlendi.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yangın yerinde yaptıkları karı-koca ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan karı-kocanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta elektrik kontağından çıkan yangında bir ev küle döndü VİDEO

BİRİKİMLERİ YANDI

Akyaka Durduran köyünde çıkan yangında evi tamamen yanan Murat Erdağı yaklaşan kış öncesi evsiz kalırken, Erdağı’nın tüm birikimlerinin yanarak kül olduğu ortaya çıktı.

Erdağı kışı kardeşinin evinde geçirecek. Öte yandan, yangınla ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı.