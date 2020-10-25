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    Kars'ta eşeğe eziyet eden iki kişiye ceza verildi

    Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet eden iki kişiye para cezası kesildi.
    • AA
    • 25.10.2020 - 23:56
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 00:02
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    Kars'ta eşeğe eziyet eden iki kişiye ceza verildi

    Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde iki kişi, boynuna ip bağlayıp göle attıkları yavru eşeğin görüntülerini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

    Digor Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yavru eşeğe eziyet edenlerin H.Y ve S.Y olduğu tespit edildi.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Alem köyüne giden ekiplerin bulduğu H.Y ve S.Y'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulandı.

    El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen muhtara teslim edildi.

    Kars'ta eşeğe eziyet eden iki kişiye ceza verildi VİDEO

    Kars ta eşeğe eziyet eden iki kişiye ceza verildi #1

    Kars ta eşeğe eziyet eden iki kişiye ceza verildi #2

    Kars ta eşeğe eziyet eden iki kişiye ceza verildi #3

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