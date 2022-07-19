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    Kars'ta eşine bıçak çeken saldırgan, çocuklarının kafasını yardı

    Eşi tarafından defalarca şiddet gören çaresiz kadın, yaşadığı anları kayda alarak polise başvurdu. 4 çocuk annesi, eşinin çocukların boğazına saldırıp kafalarını yardığını anlattı.
    • 19.07.2022 - 17:45
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    Kars'ta eşine bıçak çeken saldırgan, çocuklarının kafasını yardı

    Kars'ta yaşayan Serpil Kılıç, engelli eşi Serhat Kılıç tarafından sopayla darbedildi.

    Bir süre sonra bıçakla tehdit edilen kadın, yaşadığı dehşet anları kamera kaydına aldı.

    Görüntülere göre eve gelen Serhat Kılıç, eşi Serpil Kılıç’tan istediği parayı alamayınca bıçak çektiği görüldü.

    Bir diğer görüntüde de eşi ve çocuklarını sopa ile darbedettiği görülen saldırganın eşi Serpil evden kaçarak polise şikayette bulundu.

    Polis ekipleri, çiftin çocukları 6 yaşındaki Serap ve üç yaşındaki üçüzler İbrahim, Kurban ve Ali’yi koruma altına aldı.

    TV programına katıldı

    Serpil Kılıç ise İzmir'de yaşayan yakınlarının yanına sığındı. FOX TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programına katılan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

    Kars ta eşine bıçak çeken saldırgan, çocuklarının kafasını yardı #1

    "Her gün şiddet gösteriyordu, artık dayanamadım"

    Programın ardından İHA muhabirine konuşan Kılıç, "Bir iki hafta her şeyi kameraya almaya başladım ne olup bittiğini. Her gün çocuklarıma ve bana şiddet gösteriyordu. Artık dayanamadım, herkesten yardım istedim. Bıçağı boynuma yasladı, çizmeye başladı. Ben de bağırdım kimse sesimi duymadı.

    "Çocuklarımın boğazına saldırıp kafasını yarıyordu"

    Eşim engelli ama tam değil. Kendimi iyi hissediyorum ama korkmaya başlıyorum, boynuma bıçakla mı saldıracak, hissediyorum o korkuyu. Eşim çocuklarımı çok dövüyordu, boğazına saldırıp kafasını yarıyordu. Görüntüden sonra videoları yeğenime yolladım. Oradan çıktım köye, ardından İzmir’e ablamın yanına gittim. Jandarma çocuklarımı yurda götürdü, ben de karakola gidip polise ifade verdim” şeklinde konuştu.

    Eşinden boşanmak istediği söyleyen Kılıç, çocuklarını da yanına almak istediğini dile getirdi.


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