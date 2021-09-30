- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kars’ta eski muhtar cinayete kurban gitti
Kars’ta eski muhtar cinayete kurban gitti
- DHA
- 30.09.2021 - 07:59
Kars’ın Yusufpaşa Mahallesi Halipaşa Caddesi'nde alışveriş yapan Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.
Ağır yaralanan Mızrak, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Remzi Mızrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
POLİSTEN MEGAFONLA UYARI
Çevrede toplananların ise yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.
Megafonla uyarı yapan polis, kalabalığın dağılmasını istedi.
CİNAYET ZANLILARI YAKALANDI
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri kısa sürede kimliklerini belirledi.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri saptanan Ş.E. ve H.E., Gölbaşı köyü yakınlarında saklandıkları araçta yakalandı.
SALDIRI SİLAHI DA BULUNDU
Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada Mızrak'a düzenlenen saldırıda kullandıkları tahmin edilen silah ele geçirildi.
Susuz İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Ş.E. ve H.E., sorgulanmak üzere polise teslim edildi.