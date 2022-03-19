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    Kars'ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı

    Kars'ta kar ve tipi etkisini sürdürürken, 100’e yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Yeniden kışlıklarını giyen vatandaşlar, güneşin ne zaman yüzünü göstereceğini merak etmeye başladı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 12:08
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    Kars'ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı

    Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Erken saatlerde evden çıkarak işine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti.

    Erken vakitlerde dükkanlarına gelen vatandaşlar, kapılarının önündeki karı temizlemek için çaba sarfetti.

    Yoğun kar yağışı nedeniyle 100'e yakın köy yolunun ulaşımı kapanırken, bazı vatandaşlar 20-30 yıl önceki kışın geri geldiğini belirtti.

    "30 SENE ÖNCEKİ KIŞLARI YAŞIYORUZ"

    Kışın yoğun geçtiğini ifade eden Ebubekir Keleş, “Bundan 23-30 yıl önceki kışları yaşıyoruz. Bunun sonunda bereket olduğuna inanıyoruz. İnşallah 30 sene önceki kışları yaşadığımıza göre 30 sene önceki bereketi göreceğiz.

    Önümüzdeki günler parlak görünüyor, ışıklı görünüyor. İnşallah daha güzel günlere doğRu bu kar, bu rahmet bizi götürecektir.” dedi.

    Kars'ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı VİDEO

    Kars ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı #1

    KAPANAN YOLLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Karın bayağı yağdığını belirten Adil Koç, “Temizlik yapıyoruz. Dükkanın önünü temizliyoruz. Mart ayı artık karlar erimeye başlar, Mart ayında ilk kez bu kadar çok kar yağdı. Yağdığı ama iyi tarlalar için suyun olması lazım” diye konuştu.

    Kışın hüküm sürdüğü Kars’ta 100’e yakın köy yolu ulaşama kapanırken, Karayolları kendi sorumluluk alanında, İl Özel İdaresi ise köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Belediye ekipleri ise kaldırımların karını kürüdü.

    Kars ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı #2

    Kars ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı #3

    Kars ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı #4

    Kars ta etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı #5


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