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    Kars'ta göçük: 3 ölü

    Sağanak ve dolunun etkisiyle göçük yaşanan evde, bir anne ve iki oğlu yaşamını yitirdi.
    • 02.06.2022 - 08:59
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    Kars'ta göçük: 3 ölü

    Kars'ın Verimli köyünde etkili olan sağanak ve dolu, sabah saatlerinde bir evde göçüğe sebep oldu.

    O sırada uykuda olan anne ve üç çocuğu göçük altında kaldı.

    Anneyle iki oğlu hayatını kaybetti

    Durumu fark eden köylüler olay yerine gelerek anne Songül Budak (36) ile çocuklar Sibel Budak (12), Bedirhan Budak (10) ve Boran Budak’ı (8) kurtarmak için çalışma yaptı. Olay yerinde Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada anne Songül ile çocukları Bedirhan ve Boran Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralı olarak kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre Budak ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

    Kars ta göçük: 3 ölü #1

    Kars ta göçük: 3 ölü #2

    Kars ta göçük: 3 ölü #3


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