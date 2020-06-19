Öğlen saatlerinde çıkan hortum 5 tonluk kamyonu yan yatırdı.Bölgede evlerin çatılarını da uçurdu.

Bugün, Kars’ın Küçük Sanayi Sitesi’nde öğle saatlerinde oluşan hortum, bir vatandaşa ait 5 tonluk süt kamyonunu devirirken, çevredeki çatıları da kilometrelerce uzağa uçurdu.

Hortumun uçurduğu çatı, duvar ve bir otomobili kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 7 dakika süren hortum elektrik tellerini de koparttı.

“BEN İÇERİ KAÇTIM, GELDİM ARABALARI YATIRMIŞ”

Hortum anında dışarıda olduğunu ifade eden Alirıza Gün, “Fırtına koptu ben içeri kaçtım. Dışarı çıktığımda baktım her şeyi devirmiş. Siyah bir hortum geldi. Ben içeri kaçtım. Geldim arabaları yatırmış. Çatıyı yıkmış, arabayı devirmiş. Ancak hepimiz içeri kaçtık. Canımızı kurtarmaya çalıştık. Beni de duvara vurdu” dedi.

“İNCE BİR HORTUM AMA ÇOK KUVVETLİ ”

Sanayi Sitesi’nde bulunan Süt Fabrikası’nın çatısını hortumun kilometrelerce uzağa fırlattığını belirten Özcan Yılmazel,

“Karşı taraftan havadan bir bulut şeklinde döner gibi bir hortum indi. Hortumun oradan çatıları kaldırarak gelmesiyle bizim çatıları da aldı karşı tarafa 5-6 kilometre uzağa savurdu. İnce bir hortum ama çok kuvvetli, bütün çatıları kaldırarak, bütün malzemeleri savurarak karşı tarafa savurdu. Hepsini kırık kırık etti” diye konuştu.

Hortumda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Kars’ta hortum çıktı, kamyonu devirdi VİDEO