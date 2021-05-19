Sokak ortasında karşılaşan K.M. ile Y.C. isimli iki şahıs, pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı.

Kars'ta çıkan silahlı çatışma sırasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

ÖNCE TARTIŞMA ARDINDAN ÇATIŞMA

Husumetli olan K.M. ile Y.C'nin tartışması kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahışlar birbirini silahla yaralarken, ayağından vurulan K.M.'ye esnaf yardım etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Kars'ta 'husumetliler' arasında silahlı çatışma: 2 yaralı VİDEO

SİLAHLARA EL KONULDU

Olayda kullanılan silahlara el konulurken, yaralılar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışmanın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren polis, inceleme yaparak delil topladı.