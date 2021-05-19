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    Kars'ta 'husumetliler' arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

    Sokak ortasında karşılaşan K.M. ile Y.C. isimli iki şahıs, pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 14:44
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    Kars'ta 'husumetliler' arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

    Kars'ta çıkan silahlı çatışma sırasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

    ÖNCE TARTIŞMA ARDINDAN ÇATIŞMA

    Husumetli olan K.M. ile Y.C'nin tartışması kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahışlar birbirini silahla yaralarken, ayağından vurulan K.M.'ye esnaf yardım etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

    Kars'ta 'husumetliler' arasında silahlı çatışma: 2 yaralı VİDEO

    Kars ta husumetliler arasında silahlı çatışma: 2 yaralı #1

    SİLAHLARA EL KONULDU

    Olayda kullanılan silahlara el konulurken, yaralılar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kars ta husumetliler arasında silahlı çatışma: 2 yaralı #2

    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışmanın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren polis, inceleme yaparak delil topladı.

    Kars ta husumetliler arasında silahlı çatışma: 2 yaralı #3

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    Kars ta husumetliler arasında silahlı çatışma: 2 yaralı #7

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