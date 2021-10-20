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- Kars'ta husumetlisini ayağından vuran şahıs tutuklandı
Kars'ta husumetlisini ayağından vuran şahıs tutuklandı
Para meselesi nedeniyle arasında husumet çıkan 46 yaşındaki İ.B.'yi tüfekle ayağından vuran 24 yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 20.10.2021 - 16:11
- Güncelleme : 20.10.2021 - 16:22
18 Ekim günü öğle saatlerinde Kars'taki Küçük Kazımbey Caddesi'nde para meselesi yüzünden husumetli olan T.K. ile İ.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında 24 yaşındaki T.K., pompalı tüfekle 46 yaşındaki İ.B.’ye tek el ateş ederek ayağından vurdu.
Yaralanan İ.B., bir iş yerine girerek yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.B. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.K., tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.