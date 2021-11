Kars'ta kamyonetin çarptığı 34 koyun telef oldu

Kars'ta Abubekir Yerli idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu 34 koyun telef oldu.

Kars'ın Arpaçay ilçesinden kent merkezine seyir halindeki Abubekir Yerli idaresindeki kamyonet, Yolboyu köyü mevkisinde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, Murat Şayir ve Habip Balkay'a ait sürüdeki 34 koyun telef oldu, kamyonetin ön kısmında maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı, bölge trafik ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

''BU İLK DEĞİL''

Ulaşımın aksamaması için telef olan koyunlar, ekiplerce yol kenarına çekildi.

Ekiplerin kontrollü şekilde ulaşımı sağladığı kazada, karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Sürü sahiplerinden Murat Şayir, gazetecilere, hayvanlar için otlak bölgenin yolun karşısında bulunduğunu söyledi.

Hayvanları yolun karşısına geçirmek zorunda olduklarını anlatan Şayir, "Bu ilk kaza değil, bir sürü kaza oldu. Ölen ve yaralanan insanlar da oldu." dedi.

''HER AN HER ŞEY OLABİLİYOR''

Kazadan yara almadan kurtulduğunu anlatan Şayir, "Koyunları karşıya geçirirken bir araba süratli gelerek sürünün içine daldı. Komşumuzla birlikte 200 koyunumuz vardı. Yaralanan 3 koyunumuz oldu, 34 koyunumuz telef oldu. Karayollarından geçidin, alt geçidin veya hayvan geçidinin yapılmasını ve bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz. Buradan hayvan geçiyor, çoluk çocuğumuz geçiyor, traktörler geçiyor. Burası köy geçidi olduğu için her an her şey olabiliyor."

Bölge sakinlerinden Erdinç Baran ise bu yıl aynı yerde çok sayıda kaza olduğunu belirterek, karayollarına dilekçe vermelerine rağmen alt geçit yapılmadığını öne sürdü.