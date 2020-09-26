Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Kars'ta kamyonla hırsızlık yapan şüpheliler, motosiklet sürücüsünü öldürünce yakalandı

    İnşaat malzemesi bulunan bir depodan defalarca hırsızlık yapan 2 şüpheli, tekrar hırsızlığa geldikleri kamyonetle bir motosiklet sürücüsünü öldürdü. Polis, şüphelileri yakaladı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 15:11
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 15:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta kamyonla hırsızlık yapan şüpheliler, motosiklet sürücüsünü öldürünce yakalandı

    Geçtiğimiz hafta saat 05.30 sıralarında Kars'taki Cumhuriyet Caddesi'nde E.G., kullandığı kamyoneti depo önüne yaklaştırmak için ters manevra yaparken, motosikletli Y.B.'ye çarptı.

    Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri gelince, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybedince, şoför E.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

    HEP HIRSIZLIK YAPTILAR HEM KAZA

    Kamera incelemeri sonucunda hırsızlık olaylarının da zanlısı olduğu tespit edilen E.G., ile arkadaşı  Y.A.'nın eylül ayı içerisinde depodan 9 kez hırsızlık yapan kişiler olduğu ortaya çıktı. Yine soygun için bölgeye geldiklerleri anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı.

    100 BİN TL'LİK MAL ÇALDILAR

    Şüphelilerin çaldıkları piyasa değeri 100 bin TL olan inşaat malzemelerini ise Arpaçay ilçesindeki  bir köyde Y.A.'ya ait depoda sakladıkları ve buradan piyasa değerinin altında satışa sundukları belirlendi.

    ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN VE HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDILAR

    İnşaat malzemeleri sahibine iade edilirken, E.G. 'ölüme sebebiyet vermek ve hırsızlık' suçlarından, Y.A.'da hırsızlıktan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.

    Kars ta kamyonla hırsızlık yapan şüpheliler, motosiklet sürücüsünü öldürünce yakalandı #1

    Kars ta kamyonla hırsızlık yapan şüpheliler, motosiklet sürücüsünü öldürünce yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir