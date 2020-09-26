Kars'ta kamyonla hırsızlık yapan şüpheliler, motosiklet sürücüsünü öldürünce yakalandı

İnşaat malzemesi bulunan bir depodan defalarca hırsızlık yapan 2 şüpheli, tekrar hırsızlığa geldikleri kamyonetle bir motosiklet sürücüsünü öldürdü. Polis, şüphelileri yakaladı.

Geçtiğimiz hafta saat 05.30 sıralarında Kars'taki Cumhuriyet Caddesi'nde E.G., kullandığı kamyoneti depo önüne yaklaştırmak için ters manevra yaparken, motosikletli Y.B.'ye çarptı.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri gelince, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybedince, şoför E.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

HEP HIRSIZLIK YAPTILAR HEM KAZA

Kamera incelemeri sonucunda hırsızlık olaylarının da zanlısı olduğu tespit edilen E.G., ile arkadaşı Y.A.'nın eylül ayı içerisinde depodan 9 kez hırsızlık yapan kişiler olduğu ortaya çıktı. Yine soygun için bölgeye geldiklerleri anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı.

100 BİN TL'LİK MAL ÇALDILAR

Şüphelilerin çaldıkları piyasa değeri 100 bin TL olan inşaat malzemelerini ise Arpaçay ilçesindeki bir köyde Y.A.'ya ait depoda sakladıkları ve buradan piyasa değerinin altında satışa sundukları belirlendi.

ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN VE HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDILAR

İnşaat malzemeleri sahibine iade edilirken, E.G. 'ölüme sebebiyet vermek ve hırsızlık' suçlarından, Y.A.'da hırsızlıktan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.





