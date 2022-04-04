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    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı

    Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 04:32
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    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı

    Kent merkezinde karların erimesi nedeniyle kanalların taşmasıyla, Halitpaşa Mahallesi Esenyayla Sokaktaki 3 evi bastı.

    ÖĞLE SAATLERİNDE SU BASKINI YAŞANDI

    Vatandaşlar, komşularının da yardımıyla evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

    Elife Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde evlerine aniden su geldiğini söyledi.

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı #1

    KOMŞULARININ YARDIMIYLA SUYU BOŞALTTILAR

    Komşularının da yardımıyla kovalarla suyu boşalttıklarını aktaran Acar, "Eriyen kar suları kanaldan aniden eve geldi. Eşyalarımız falan hep su oldu. Komşularımız yardıma geldi. Onlarla beraber kovalarla su taşıyoruz." dedi.

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı #2

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