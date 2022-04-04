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- Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı
Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı
Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı.
- AA
- 04.04.2022 - 04:32
Kent merkezinde karların erimesi nedeniyle kanalların taşmasıyla, Halitpaşa Mahallesi Esenyayla Sokaktaki 3 evi bastı.
ÖĞLE SAATLERİNDE SU BASKINI YAŞANDI
Vatandaşlar, komşularının da yardımıyla evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
Elife Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde evlerine aniden su geldiğini söyledi.
KOMŞULARININ YARDIMIYLA SUYU BOŞALTTILAR
Komşularının da yardımıyla kovalarla suyu boşalttıklarını aktaran Acar, "Eriyen kar suları kanaldan aniden eve geldi. Eşyalarımız falan hep su oldu. Komşularımız yardıma geldi. Onlarla beraber kovalarla su taşıyoruz." dedi.