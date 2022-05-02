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    Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu

    Kars’ta hayvanları otlattıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuk ekipler tarafından aranıyor.
    • 02.05.2022 - 05:35
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    Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu

    Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde, Kuzeni Reşo Altun ile birlikte köy arazisinde hayvanları otlatan Tarık Altun, havanın yağmurlu olmasından dolayı eve gönderildi.

    Bir kısım hayvan ile birlikte köyün yolunu tutan Tarık Altun, havanın kararması ve yağmurlu olmasından dolayı kayboldu.

    Ekipler kaybolan çocuğu arıyor

    Tarık Altun’un eve gelmediğini fark eden anne Selma Altın ve baba Oktay Altun, her tarafta çocuklarını aramaya başladı.

    Durum jandarma, AFAD, UMKE, 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler köylülerle birlikte Tarık Altun’u aramaya başladı. Yaklaşık 5 saattir haber alınamayan Tarık Altun’un bulunması için köylüler de yaklaşık 200 traktörle arama çalışmalarına destek verdi.

    Kars ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu #1

    “Jandarma termal kamera ile arama başlattı”

    Öte yandan bütün aramalara rağmen bulunamayan Tarık Altun’u bulmak için İl jandarma Komutanlığı’na bağlı termal kameralı araç olay yerine getirildi. Termal kamera ve ısı duyarlı araçla jandarma da yeniden arama başlattı. Havanın yağmurlu olması arama çalışmalarını aksatırken, Tarık Altun’un yakınları da çocuklarının bir an evvel bulunmasını istiyor.

    İHA'nın haberine göre Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğunun 3'üncüsü olan Tarık Altun’un arama çalışmalarına havanın kararması ve yağmurlu olmasından dolayı ara verildi. Arama çalışmalarına sabah eren saatlerde tekrar başlanacağı öğrenildi.

    Kars ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu #2

    Kars ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu #3

    Kars ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu #4

    Kars ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu #5


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