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    Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra kayanın dibinde bulundu

    12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu. Halsiz düşen Altun, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • 04.05.2022 - 13:06
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    Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra kayanın dibinde bulundu

    Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, 4 gün önce kaybolmuştu.

    Ailesinin ihbarı üzerine Altun’u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan araziler didik didik aranmıştı.

    Kaya dibinde uyurken bulundu

    12 yaşındaki çocuk arama çalışmalarının  4’üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.

    Bitkin düşen çocuk tedaviye alındı

    Halsiz ve bitkin düşen çocuk Tarık Altun, ekipler tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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