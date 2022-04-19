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    Kars'ta kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi

    Kars’ta sabah saatlerinde okuldan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunu polis buldu. Bulunan kız çocuğu ailesine teslim edildi.
    • 19.04.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 19:33
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    Kars'ta kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi

    Kars Halitpaşa İlkokulu 8’inci sınıf öğrencisi Esmanur Güney’i, babası Müslüm Güney okula bıraktı.

    Babası okuldan ayrıldıktan sonra Esmenur Güney’de derse girmeyerek okuldan ayrıldı. Öğlen eve gelmeyen kızını merak eden Esmer Güney, okula gelerek öğretmeninden kızını sordu.

    Öğretmeni kızının okula gelmediğini belirtmesi üzerine aile etrafta kızını aramaya başladı.

    Bütün aramalara rağmen kızını bulamayan aile son çare olarak polise başvurdu. Kayıp bildirimini alan polis ekipleri, kentte bulunan kameraları tek tek incelemeye aldı.

    Küçük kız sağ sağlim bulundu

    Kız çocuğunun okul ve yakın çevrede polis aramaya başladı. Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü civarında tek başına gezen kız çocuğu gördü. Kız çocuğunun yanına giden ekipler, buldukları kızın kayıp Esmanur Güney olduğunu belirledi.

    Bunun üzerine küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilerek, ailesine bilgi verildi. Baba Müslüm Güney, kızını teslim almak üzere Yenişehir Mahallesi'ndeki Çocuk Şube Müdürlüğüne geldi.

    İHA'nın aktardığına göre kızını teslim alan Müslüm Güney evine getirdi. Kızının bulunduğuna sevinen baba Müslüm Güney, bulunmasına yardım eden polis ve diğer tüm yetkililere teşekkür etti.

    Kars'ta kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi VİDEO

    Kars ta kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi #1


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