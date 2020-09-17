Kars'ta kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

Evlerinin önünde kazlar için yapılan havuza düşen minik ikizler boğuldu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak köyünde yaşayan Tüzün Ailesi, besledikleri kazlar için evin önüne küçük bir havuz yaptırdı.

Evlerinin önünde oynayan ikizler Aykut ve Ömer Tüzün, yapılan havuza düştü.

KURTARILAMADILAR

Aile fertleri tarafından havuzda hareketsiz bulunan çocuklar, Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılayan ikizler, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.