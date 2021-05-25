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    Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu

    Biri kamyonet üç aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kazanın şokuyla olay yerinden kaçan yaralılardan biri, sağlık ekipleri tarafında zor ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 11:34
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    Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu

    Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki H.M idaresindeki otomobil, Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda T.K. idaresindeki kamyonete çarptı.

    Aynı güzergahta eyir halinde olan S.T.’nin otomobili, durduramayarak kamyonete çarptı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu #1

    SAĞLIK EKİPLERİ PEŞİNDEN KOŞTU

    Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, yaralılardan 1’i kazanın şokuyla otomobilden çıkıp Atatürk Mahallesi yoluna kaçtı.

    Sağlık ekipleri, kaçan şahsın peşinde koştu.

    Geri getirilen yaralı, tedavi için ikna edilmeye çalışıldı.

    Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu #2

    HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak, Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu VİDEO

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, yol trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu

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