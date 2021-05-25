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Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu

Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu

Biri kamyonet üç aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kazanın şokuyla olay yerinden kaçan yaralılardan biri, sağlık ekipleri tarafında zor ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.