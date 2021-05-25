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- Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu
Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu
- İHA
- 25.05.2021 - 11:21
- Güncelleme : 25.05.2021 - 11:34
Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki H.M idaresindeki otomobil, Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda T.K. idaresindeki kamyonete çarptı.
Aynı güzergahta eyir halinde olan S.T.’nin otomobili, durduramayarak kamyonete çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
SAĞLIK EKİPLERİ PEŞİNDEN KOŞTU
Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, yaralılardan 1’i kazanın şokuyla otomobilden çıkıp Atatürk Mahallesi yoluna kaçtı.
Sağlık ekipleri, kaçan şahsın peşinde koştu.
Geri getirilen yaralı, tedavi için ikna edilmeye çalışıldı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak, Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kars’ta kazada yaralanan şahıs kaçtı, sağlık ekipleri peşinden koştu VİDEO
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.