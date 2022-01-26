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- Kars’ta, Kazım Karabekir Paşa’nın kardan heykeli yapıldı
Kars’ta, Kazım Karabekir Paşa’nın kardan heykeli yapıldı
Kazım Karabekir Paşa vefatının 74’üncü yılında, kardan heykeli yapılarak anıldı.
- İHA
- 26.01.2022 - 17:59
- Güncelleme : 26.01.2022 - 18:01
Kars’te etkili olan kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
26 Ocak 1948 yılında vefat eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran Kazım Karabekir Paşa, vefatının 74. yıl dönümünde kardan heykeli yapılarak hatırlandı.
YAPIMI 2 GÜN SÜRDÜ
Kazım Karabekir Paşa’nın karargah olarak kullandığı, şimdiki Gümrük Binası'nın bahçesine taşınan karla yaklaşık 2 gün süren çalışmayla Kazım Karabekir’in kardan heykeli yapıldı.
Heykeli, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin’in yaptığı öğrenildi.