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Kars'ta kendisini taciz eden adamı silahla öldürdü

Kars'ta kendisini taciz eden adamı silahla öldürdü

17 yaşındaki A.E. isimli genç kız, aynı köyde ikamet eden ve sürekli kendisini taciz eden B.D.‘yi yanında götürdüğü babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.