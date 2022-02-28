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    Kars'ta kendisini taciz eden adamı silahla öldürdü

    17 yaşındaki A.E. isimli genç kız, aynı köyde ikamet eden ve sürekli kendisini taciz eden B.D.‘yi yanında götürdüğü babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 17:26
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    Kars'ta kendisini taciz eden adamı silahla öldürdü

    Kars'ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E, hayvanlarını su içirmek amacıyla köydeki sulama kanalına götürdü.

    Genç kız, burada karşılaştığı ve daha önce sözleriyle kendisini rahatsız ettiği öne sürülen Birdal Doğan (40) ile tartıştı.

    KENDİSİNİ TACİZ EDEN ADAMI KURŞUNLADI

    Tartışma sırasında genç kızın tabancayla ateş açtığı Doğan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.

    EVİNDE YAKALANDI

    Zanlı, köylülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince evinde yakalandı.

    GENÇ KIZ GÖZALTINDA

    Doğan'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gözaltına alınan genç kızın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca, jandarma ekiplerince ele geçirildi.

    Kars ta kendisini taciz eden adamı silahla öldürdü #1

    Kars ta kendisini taciz eden adamı silahla öldürdü #2


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