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    Kars'ta kırmızı ışıkta duran araç tarandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

    Araçla seyir halindeyken ışıklarda duran ikili, yanlarına yaklaşan kişiler tarafından kurşunlandı. Araçtaki şoför hayatını kaybederken, arkadaşının durumu ağır.
    • 09.05.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:04
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    Kars'ta kırmızı ışıkta duran araç tarandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

    Kars'ın Cumhuriyet Caddesi'nde otomobille ilerleyen 2 kişi, kırmızı ışıkta durunca dehşeti yaşadı.

    İkili, ışıklarda durakladığı sırada yanlarına yaklaşan otomobildeki husumetlileri, tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

    İHA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Vurulan 1 kişi öldü, diğeri ağır yaralı

    Silahlı saldırıda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

    Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

    Kars ta kırmızı ışıkta duran araç tarandı: 1 ölü 1 ağır yaralı #1

    Kars ta kırmızı ışıkta duran araç tarandı: 1 ölü 1 ağır yaralı #2


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