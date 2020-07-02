Kars'ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

Sarıkamış ilçesinde kız kaçırma yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı.

Olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde meydana geldi.

Kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada iki aileden 19 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin ayırdığı kavgada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Sarıkamış, Horasan ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, jandarma ekipleri köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı.



Öte yandan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.