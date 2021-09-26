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    Kars'ta köpek dövüştüren 41 kişiye ceza

    Köpek dövüşü üzerinden bahis oynayan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu üzerinden para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 26.09.2021 - 13:37
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    Kars'ta köpek dövüştüren 41 kişiye ceza

    Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Benliahmet köyünde bahis amaçlı Kangal cinsi köpek dövüşü ihbarı üzerine harekete geçti.

    41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon üzerine belirlenen bölgede 41 kişi yakalanırken, köpeklerin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

    Şahıslar hakkında, 'köpek dövüşü yaptırma' ve 'bahis oynama, oynatma' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı; kabahatler Kanunu'na göre de para cezası verildi.

    Kars ta köpek dövüştüren 41 kişiye ceza #1

    Kars ta köpek dövüştüren 41 kişiye ceza #2

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