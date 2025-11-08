Kars’ta köpek saldırısına uğradığı düşünülen yaralı bozayı tedavi altına alındı

- Sarıkamış'ta köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaralı bir bozayı bulundu.
- Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan bozayının, sağlık durumu iyiye gidiyor.
- Tedavi süreci tamamlandıktan sonra bozayı, doğal yaşam alanına salınacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine yaralı bozayının bulunduğu bölgeye giderek müdahale etti.
İlk muayenesinde kırık tespit edilmeyen bozayının vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı.
Uzman veterinerler tarafından tedavisine başlanan bozayının, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAL ORTAMINA SALINACAK
Yetkililer, tedavi süreci tamamlandıktan sonra hayvanın yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını açıkladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yaralı bozayının rehabilitasyon süreci yakından takip ediliyor. Sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına salınacak.” denildi.