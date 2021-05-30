Kars'ta köpek tasmasına gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

Polis ekipleri, şüphelilerin yanlarında getirdikleri köpeğin tasmasında yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda Van’dan Kars’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Van ilinden Kars’a uyuşturucu madde getiren ve önceden bilgileri alınan aracı şehir girişinde durdurdu.

Polis araçta içerisinde şüpheliler S.T. ve E.K. ile birlikte Aksaray Malaklısı cinsi köpeğin olduğu tespit etti. Narkotik ekipleri yaptıkları aramada şahıslar ve araçta her hangi bir şey bulamadı.

NARKOTİK KÖPEĞİ FARK ETTİ

Araçta ve şahısların üzerinde suç unsuruna bulamayan polis, narkotik köpeğin huysuzlanmasından hareket ederek şüphelilerin yanlarında getirdiği Aksaray Malaklısı köpeğin üzerinde yoğunlaştı.

TASMAYA GİZLEMİŞLER

Köpekten şüphelenen polis yaptığı aramada tasmasına saklanmış vaziyette 50.06 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirerek muhafaza altına aldı.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler S.T. ve E.K. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından da adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sev edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece TCK188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.







