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    Kars'ta kurbanlık taşıyan tır devrildi

    Küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralanırken, araçta bulunan 32 koyun telef oldu.
    • AA
    • 16.07.2020 - 17:38
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    Kars'ta kurbanlık taşıyan tır devrildi

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Nizametin Yıkık'ın kullandığı 76 DD 394 plakalı kurbanlık koyun yüklü tır, Handere köyü yakınlarında devrildi.

    Kazayı gören diğer sürücüler ile köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra yola inen koyun sürüsünün kaçmasını önledi.

    32 KOYUN TELEF OLDU

    Kazada yaralanan sürücü Yıkık ile tırdaki Yaşar Bilge, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazada tır dorsesinde bulunan koyunlardan 32'si de telef oldu.

    Kurbanlık taşıyan tırın devrilmesi sonucu 32 koyun telef oldu

    Kars'ta kurbanlık taşıyan tır devrildi #1

    Kars'ta kurbanlık taşıyan tır devrildi #2

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