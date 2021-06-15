Kars’ta kurt, koyun sürüsüne saldırdı

Gece vakti gelen koyun sesleri üzerine hayvanlarının yanına giden şahıs, koyunlarının kurt saldırısına uğradığını gördü. Yaklaşık 20 koyun, saldırı neticesinde telef oldu.

Kars merkez Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden ve hayvancılık yaparak geçimini sağlaya Şevki Kuş, koyunlarının bir kısmını ahıra bir kısmını ağıla koydu.

Gece vakti gelen koyun sesleri üzerine dışarı çıkan Kuş, hayvanlarının kurt saldırısına uğradığını gördü.

Komşuların da müdahale etmesi ile kurt koşarak bölgeden uzaklaştı.

Yaklaşık 20 koyun saldırı sonucu telef olurken, 7 koyun yaralandı.

“MÜDAHALE EDEMEDİM”

Yaşanan anları anlatan Şevki Kuş şu sözleri kaydetti:

“Gece ben uyuyordum. Kalktım kurt sürünün içerisine girmiş, müdahale edemedim. 23 koyunu telef etti. Ben de şaşırdım. 22 senedir buradayım. Böyle bir şey görmedim. Gece kalktım kurt içerisine girmiş, hepsini böyle bırakmış. Zararım çok.”





“VARI YOĞU BUYDU”

Şaşkın olduklarını belirten Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay ise, “Komşum yürüyemiyor. Bunun varı yoğu buydu. Bu da elinden gitti, sigortası yok, bir emeklisi yok. Sadece hayvanlara bakıyordu. En az 60-50 bin lira zararı var.” ifadelerini kullandı.

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