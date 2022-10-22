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    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

    Yolcu midibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili ise tahkikat başlatıldı.
    • 22.10.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 20:46
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    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

    Kars'ın Karakurt bölgesinde trafik kazası yaşandı.

    Erzurum’dan Kars’a doğru seyir halinde olan B.E.’nin kullandığı yolcu midibüsü ile Kars’tan Erzurum'a giden H.S.’nin kullandığı tır, çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle yolcu midibüsü yan yattı. Kazada midibüste ve bulunan 14 kişi yaralandı.

    2 yaralının durumu ağır

    Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Bölgeye gelen jandarma ekipleri, kaza mahallini güvenlik altına alırken sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrendi.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; öte yandan, 14 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı VİDEO


    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı #1

    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı #2

    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı #3

    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı #4

    Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı #5


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