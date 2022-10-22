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Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Yolcu midibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili ise tahkikat başlatıldı.