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    Kars’ta minibüs yan yattı, yolcular araç içinde sıkıştı

    Yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü kaza yaptı. Yolcular yan yatan minibüsün içinde sıkıştı.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 17:06
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    Kars’ta minibüs yan yattı, yolcular araç içinde sıkıştı

    Kars’ta Digor istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförü, yağışlar nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan minibüs yan yattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Minibüs içerisinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı.

    DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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