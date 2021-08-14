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- Kars’ta minibüs yan yattı, yolcular araç içinde sıkıştı
Kars’ta minibüs yan yattı, yolcular araç içinde sıkıştı
Yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü kaza yaptı. Yolcular yan yatan minibüsün içinde sıkıştı.
- İHA
- 14.08.2021 - 17:06
Kars’ta Digor istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförü, yağışlar nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs yan yattı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüs içerisinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı.
DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirlendi.