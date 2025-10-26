Kars’ta ördek avında kahreden kaza: Baba, oğlunu vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine gelen 5 kişilik grup, Tozluca köyü yakınlarında ördek avına çıktı.

Av sırasında iddiaya göre baba Muzaffer K. (53), hedef aldığı ördeğe ateş ettiği sırada 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali K.’yı yanlışlıkla göğsünden vurdu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA GÖZALTINDA

Olayın ardından büyük şok yaşayan baba Muzaffer K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğine de el konuldu.

Muhammet Ali K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.