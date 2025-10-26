Abone ol: Google News

Kars’ta ördek avında kahreden kaza: Baba, oğlunu vurdu

Selim ilçesinde meydana gelen trajik olayda, ördek avına çıkan bir baba, kazara oğlunu tüfekle vurarak ölümüne neden oldu.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 23:40
  • Kars Selim'de ördek avı sırasında baba, kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu.
  • Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
  • Baba gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine gelen 5 kişilik grup, Tozluca köyü yakınlarında ördek avına çıktı.

Av sırasında iddiaya göre baba Muzaffer K. (53), hedef aldığı ördeğe ateş ettiği sırada 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali K.’yı yanlışlıkla göğsünden vurdu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA GÖZALTINDA

Olayın ardından büyük şok yaşayan baba Muzaffer K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğine de el konuldu.

Muhammet Ali K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

