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    Kars'ta otomobil kazası: 1 aylık bebek öldü, 6 yaralı

    Kars-Ardahan karayolunda kaza meydana geldi.
    • AA
    • 29.06.2020 - 17:01
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    Kars'ta otomobil kazası: 1 aylık bebek öldü, 6 yaralı #1

    Ani Ören Yeri kavşağında iki otomobil birbirine çarptı.

    Kaya Vargün'e ait otomobil ile Uğur Durdağı yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan kazada, 6 kişi yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ELİF BEBEK KURTARILAMADI

    Yaralılardan Elif bebek, Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yaren Vargün'ün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kars'ta otomobil kazası: 1 aylık bebek öldü, 6 yaralı #2

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