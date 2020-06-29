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- Kars'ta otomobil kazası: 1 aylık bebek öldü, 6 yaralı
Kars'ta otomobil kazası: 1 aylık bebek öldü, 6 yaralı
Kars-Ardahan karayolunda kaza meydana geldi.
- AA
- 29.06.2020 - 17:01
Ani Ören Yeri kavşağında iki otomobil birbirine çarptı.
Kaya Vargün'e ait otomobil ile Uğur Durdağı yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan kazada, 6 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
ELİF BEBEK KURTARILAMADI
Yaralılardan Elif bebek, Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yaren Vargün'ün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.