Kars’ta PÖH'lerden nefes kesen tatbikat Kars’ta, Özel Harekat Polisleri, düzenli tatbikatlarda gösterdikleri başarılarla dosta güven, düşmana korku veriyor.

İHA

Emniyet teşkilatının vurucu gücü, teröristlerin korkulu rüyası olan (PÖH) uzman timleri, kazandıkları becerileri icra ettikleri tatbikatlarla sürekli güncelliyor.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Atış Poligonu’nda yerli, milli silah ve mühimmatların kullanıldığı özel tatbikat yaptı.

PÖH’ler, senaryo gereği bir otobüste teröristlerin bulunduğu bilgisi aldı. Ejder ve Kirpi tipi zırhlı araçlarla tespit edilen otobüs durduruldu.

Gerçeği aratmayan tatbikat

Durdurulan otobüse operasyon düzenleyen PÖH’ler kontrollü bir şekilde otobüsün etrafını sararak aldığı güvenlik önlemleri sonrasında otobüste bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi. PÖH’lerin operasyonu nefes kesti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan PÖH’ler, yıl boyunca planlanan hizmet içi eğitimlerde silah ve mühimmat, keskin nişancı, patlayıcı madde, zırhlı araç kullanımı, bina, arazi, taktik dağcılık, yaralıya müdahale, etkili güç kullanımı, arama kurtarma ve hayatta kalma gibi branşlarda uzmanlaşıyor.

Rehineler kurtarılıyor, saklanan teröristler etkisiz hale getiriliyor

PÖH’ler, gerçeğine birebir benzeyen mekanlarda senaryo gereği uçak, bina ve toplu taşıma araçlarındaki rehineleri kurtarıyor veya mağaralarda saklanan teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Alanında uzman eğitmenlerin idaresinde gereği aratmayan tatbikatlara katılan PÖH'ler son teknoloji ürünlerle en modern yerli ve milli silahları kullanıyor.

Görev yaptıkları alana göre seçtikleri kamuflaj malzemeleri ile adeta görünmez hale gelen keskin nişancılar ise ortalama bir kilometreden hedefi tam 12'den vurarak arkadaşlarına bir taraftan destek verirken, diğer taraftan da koruma sağlıyor.