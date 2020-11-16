Dolar
7.716
0.4635%
Euro
9.1408
0.5876%
Altın
1890.07
0.0958%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
468.922
0.5549%
Bitcoin
127062.07
1.967%
EXEN Coin
12.21
-0.89%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Kars'ta polis memurunun, motosikletle kaza anı kamerada

    Tali yola giren kamyona arkadan çarpan motosikletli polis memurunun kaza anı, arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Polis memurunun tedavisi sürerken, kamyon şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta polis memurunun, motosikletle kaza anı kamerada

    14 Kasım'da, Kars'a bağlı Paşaçayır Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi sanayi sitesi girişine yaklaşık 200 metre uzaklıkta polis memuru Serkan Yiğit, bir grup motosiklet tutkunuyla kent gezisinden döndü.

    Polis memuru Serkan Yiğit, tali yola giren kamyona hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Yiğit, ağır yaralandı.

    Kaza anı ise Yiğit'in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi. Arkadaşının gözü önünde kaza yaptığını gören kişi, hemen motordan inip, yardım istedi.

    Kars'ta polis memurunun, motosikletle kaza anı kamerada VİDEO

    İÇ KANAMA GEÇİRDİ

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yiğit'i ambulansla önce Harakani Devlet Hastanesi’ne, buradan da Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü.

    Tedaviye alınan Yiğit’in, iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Kars ta polis memurunun, motosikletle kaza anı kamerada #1

    ADLİ KONTROLLE SERBEST

    Bekar olan polis memuru Serkan Yiğit’in tedavisi sürerken, kamyonu kullanan sürücü ise kaza sonrası gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kars ta polis memurunun, motosikletle kaza anı kamerada #2

    Kars ta polis memurunun, motosikletle kaza anı kamerada #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir