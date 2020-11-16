Tali yola giren kamyona arkadan çarpan motosikletli polis memurunun kaza anı, arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Polis memurunun tedavisi sürerken, kamyon şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı.

14 Kasım'da, Kars'a bağlı Paşaçayır Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi sanayi sitesi girişine yaklaşık 200 metre uzaklıkta polis memuru Serkan Yiğit, bir grup motosiklet tutkunuyla kent gezisinden döndü.

Polis memuru Serkan Yiğit, tali yola giren kamyona hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Yiğit, ağır yaralandı.

Kaza anı ise Yiğit'in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi. Arkadaşının gözü önünde kaza yaptığını gören kişi, hemen motordan inip, yardım istedi.

Kars'ta polis memurunun, motosikletle kaza anı kamerada VİDEO



İÇ KANAMA GEÇİRDİ

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yiğit'i ambulansla önce Harakani Devlet Hastanesi’ne, buradan da Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü.

Tedaviye alınan Yiğit’in, iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bekar olan polis memuru Serkan Yiğit’in tedavisi sürerken, kamyonu kullanan sürücü ise kaza sonrası gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.