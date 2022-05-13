Petrol
110.29
2.64%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
484.441
7.21%
BTXN Coin
15.62
19.23%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Kars'ta şaşırtan anlar: beyaz çarşaf ve takma saçla sokağa çıktı

    Sarıkamış’ta esrarengiz olay, beyaz giyimli bir kişinin cadde ortasında tuhaf hareketler ederek ortadan kaybolması vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.
    • 13.05.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta şaşırtan anlar: beyaz çarşaf ve takma saçla sokağa çıktı

    Kars Sarıkamış’ta beyaz çarşafla caddeye çıkan takma saçlı birisi yaptığı hareketlerle bir anda sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

    Caddenin ortasına çöken, daha sonra ayağa kalkarak araçların üzerine giden ve koşarak ortadan kaybolan kişi vatandaşlar tarafından anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

    Kim olduğu bilinmiyor

    Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve daha sonra sosyal medya da paylaşılan görüntülerin kime ait olduğu ise bilinmiyor.

    Kars ta şaşırtan anlar: beyaz çarşaf ve takma saçla sokağa çıktı #1

    Kars ta şaşırtan anlar: beyaz çarşaf ve takma saçla sokağa çıktı #2

    Kars ta şaşırtan anlar: beyaz çarşaf ve takma saçla sokağa çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ahmet Hakan'dan Mehmet Ali Erbil'e: Allah şifa versin
    Medya

    Ahmet Hakan'dan Mehmet Ali Erbil'e: Allah şifa versin

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümler, yüzde 15 arttı
    Sağlık

    ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümler, yüzde 15 arttı

    Görüş Bildir