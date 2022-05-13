Kars'ta şaşırtan anlar: beyaz çarşaf ve takma saçla sokağa çıktı

Sarıkamış’ta esrarengiz olay, beyaz giyimli bir kişinin cadde ortasında tuhaf hareketler ederek ortadan kaybolması vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Kars Sarıkamış’ta beyaz çarşafla caddeye çıkan takma saçlı birisi yaptığı hareketlerle bir anda sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Caddenin ortasına çöken, daha sonra ayağa kalkarak araçların üzerine giden ve koşarak ortadan kaybolan kişi vatandaşlar tarafından anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

Kim olduğu bilinmiyor

Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve daha sonra sosyal medya da paylaşılan görüntülerin kime ait olduğu ise bilinmiyor.