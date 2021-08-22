Kars'ta selden etkilenen köylerde hasar tespiti yapılıyor

Çok sayıda köyde ev ve ahırın zarar görmesine neden olan selin ardından Kars'ta hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı köylerde dün başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak, sele neden oldu.

Yaşamı olumsuz etkileyen selin ardından ilk belirlemelere göre yağış nedeniyle Aynalı köyünde 15, Ortalar köyünde de 4 ev ve ahırda hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan öldü.

YOLLAR KAPANDI

Aynalı, Alçılı, Ortalar, Çamurlu, Kayadibi ve Davut köyünden geçen dere yatağının taşması sonucu köylerin merkezle bağlantısı kesildi. Ulaşımın yeniden sağlanması için İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıp yolu açtı.

HALKIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan başkanlığındaki ekibin, Aynalı ve Ortalar köyünde başlattığı hasar tespit çalışmasının ardından, halkın mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceği bildirildi.

















