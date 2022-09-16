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    Kars'ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı

    Digor ilçesinde freni boşalan kamyon, öğrenci servisine çarptı. Yan yatan kamyonun içerisinden çıkarılan şoför hayatını kaybetti.
    • 16.09.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 17:57
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    Kars'ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı

    Kars'ın Digor ilçesinde ilerleyen İskan Çaktu yönetimindeki 55 EA 685 plakalı kamyon, freni boşalınca önündeki içinde yolcu bulunmayan Erhan Özvaş'ın (38) kullandığı öğrenci servisine arkadan çarpıp, devrildi.

    Savrulan servis minibüsü karşı şeride geçip yan yatarken, kamyon şoförü araçta sıkıştı.

    Lastikler tutuştu

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kamyonun tutuşan lastikleri ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Kars'ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı VİDEO

    Kamyon şoförü hayatını kaybetti

    Ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İskan Çaktu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan servis sürücüsüne ise ayakta müdahale edildi.

    Kars ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı #1

    Kars ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı #2

    Kars ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı #3

    Kars ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı #4

    Kars ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı #5


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