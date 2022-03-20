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    Kars’ta tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıkamış-Erzurum karayolunda onlarca araç yolda kalırken, arabalarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 10:05
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    Kars’ta tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma nokta noktasına getirdi.

    Sarıkamış-Erzurum karayolunda mahsur kalan onlarca vatandaşın imdadına Karayolları, İl Özel İdaresi ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yetişti.

    MAHSUR KALAN ARAÇLAR ÇEKİLDİ

    Ekiplerin müdahale ettiği vatandaşların araçları kaldıkları yerden çekildi. Vatandaşlar daha sonra iş makineleri vasıtasıyla ilçe merkezi nakledildi.

    Kars’ta tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı ViDEO

    YETKİLİLER UYARDI

    Soğuktan donmaktan son anda kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.Araçların adeta kara gömüldüğü Sarıkamış’ta kar yağışı ve tipi devam ediyor.

    Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

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