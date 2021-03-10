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- Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
- İHA
- 10.03.2021 - 14:34
- Güncelleme : 10.03.2021 - 14:38
Kars’ta uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Iğdır yolu üzeri uygulama noktasında, şüpheli bir araç durduruldu.
Ekipler, durdurulan araç içerisinde arama gerçekleştirdi.
METAMFETAMİN BULUNDU
Van’dan getirildiği tespit edilen 146.72 gram metamfetamin maddesi, yapılan aramalar neticesinde ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulandı.
OPERASYON GENİŞLETİLDİ
Sorgulamanın ardından ekipler yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar genişletildi.
EVLERİ ARANDI
Düzenlenen operasyonda Kars’ta iki şahıs, Van’da ise 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahsın evlerinde arama yapıldı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 14 parça halinde 14.90 gram metamfetamin maddesi ve tek parça halinde 51.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan toplam 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.