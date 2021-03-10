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    Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 14:38
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    Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

    Kars’ta uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Iğdır yolu üzeri uygulama noktasında, şüpheli bir araç durduruldu.

    Ekipler, durdurulan araç içerisinde arama gerçekleştirdi.

    METAMFETAMİN BULUNDU

    Van’dan getirildiği tespit edilen 146.72 gram metamfetamin maddesi, yapılan aramalar neticesinde ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulandı.

    OPERASYON GENİŞLETİLDİ

    Sorgulamanın ardından ekipler yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar genişletildi.

    EVLERİ ARANDI

    Düzenlenen operasyonda Kars’ta iki şahıs, Van’da ise 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahsın evlerinde arama yapıldı.

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda 14 parça halinde 14.90 gram metamfetamin maddesi ve tek parça halinde 51.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan toplam 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kars ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı #1

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