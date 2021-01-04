Kars'ta üzerine baza kapağı düşen 20 yaşındaki genç kadın öldü

Genç kadının ölümü yakınlarını kahrederken, birkaç ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Akören köyünde ikamet eden Yonca Aladağ (20), yakınları tarafından yatak odasındaki yatak baza kapağının altında hareketsiz bulundu.

Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aladağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİRKAÇ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aladağ'ın, birkaç ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Genç kadının ölümü üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.