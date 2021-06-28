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    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu

    Bilinmeyen bir neden ile çıkan yangında alevler 4 ev, 5 ahır ve 1 traktörü sardı. Can kaybı yaşanmazken, ağır maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:16
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    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu

    Kars’ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde çıkan yangında 4 ev, 5 ahır ve 1 traktör yanmaya başladı.

    Büyüyen alevlere vatandaşlar, kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı.

    Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Alevler hem vatandaşların hem ekiplerin müdahalesi ile güçlükle söndürülebildi.

    ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

    Traktör, ahırlar ve evler yanarak kül oldu.

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu #1

    VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

    Olay yerine gelen Kaymakam Recep Koşal, incelemelerde bulundu.

    Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Koşal, hasar tespit çalışmalarının hızlandırılarak zararların karşılanacağını belirtti.

    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu VİDEO

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Koşal, yangında kullanılamaz hale gelen evler ve ahırlar için gerekli girişimlerin yapıldığını ve çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

    Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı

    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu #2

    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu #3

    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu #4

    Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu #5

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