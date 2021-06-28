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- Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu
Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu
- İHA
- 28.06.2021 - 08:44
- Güncelleme : 28.06.2021 - 09:16
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde çıkan yangında 4 ev, 5 ahır ve 1 traktör yanmaya başladı.
Büyüyen alevlere vatandaşlar, kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı.
Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler hem vatandaşların hem ekiplerin müdahalesi ile güçlükle söndürülebildi.
ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Traktör, ahırlar ve evler yanarak kül oldu.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU
Olay yerine gelen Kaymakam Recep Koşal, incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Koşal, hasar tespit çalışmalarının hızlandırılarak zararların karşılanacağını belirtti.
Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu VİDEO
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Koşal, yangında kullanılamaz hale gelen evler ve ahırlar için gerekli girişimlerin yapıldığını ve çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı