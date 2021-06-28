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Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu

Kars’ta yangın: 4 ev, 5 ahır, 1 traktör kül oldu

Bilinmeyen bir neden ile çıkan yangında alevler 4 ev, 5 ahır ve 1 traktörü sardı. Can kaybı yaşanmazken, ağır maddi hasar meydana geldi.