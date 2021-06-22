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- Kars'ta yıldırım çarpan adam 36 gün sonra vefat etti
Kars'ta yıldırım çarpan adam 36 gün sonra vefat etti
Üzerine yıldırım düşen Mehmet Buldu (28), tedavi gördüğü hastanede günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
- DHA
- 22.06.2021 - 16:53
- Güncelleme : 22.06.2021 - 17:11
Kars'ın Digor ilçesi Bacalı köyünde 17 Mayıs'ta, traktörle köyün çevresindeki tarlaları kontrol eden Mehmet Buldu, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Buldu, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
36 GÜN DAYANABİLDİ
Mehmet Buldu, 36 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.
Oğullarının ölüm haberini alan aile, büyük üzüntü yaşadı.
Ailesi tarafından morgdan alınıp Bacalı köyüne götürülen Mehmet Buldu'nun cenazesi, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.