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    Kars'ta yıldırım çarpan adam 36 gün sonra vefat etti

    Üzerine yıldırım düşen Mehmet Buldu (28), tedavi gördüğü hastanede günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:11
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    Kars'ta yıldırım çarpan adam 36 gün sonra vefat etti

    Kars'ın Digor ilçesi Bacalı köyünde 17 Mayıs'ta, traktörle köyün çevresindeki tarlaları kontrol eden Mehmet Buldu, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

    Buldu, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    36 GÜN DAYANABİLDİ

    Mehmet Buldu, 36 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

    Oğullarının ölüm haberini alan aile, büyük üzüntü yaşadı.

    Ailesi tarafından morgdan alınıp Bacalı köyüne götürülen Mehmet Buldu'nun cenazesi, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Kars ta yıldırım çarpan adam 36 gün sonra vefat etti #1

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