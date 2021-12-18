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Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü var

Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü var

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.