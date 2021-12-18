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- Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü var
Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü var
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- İHA
- 18.12.2021 - 20:25
- Güncelleme : 18.12.2021 - 20:37
Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi.
34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor.
Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü var VİDEO